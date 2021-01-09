الصحة: موقع لقاح كورونا يدعم 5 ملايين زائر في الدقيقة

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، عن موقع تسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا يسأل مرتاديه عن بعض البيانات الديموغرافية مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف ووجود تطبيق واتس آب لإرسال مكان اللقاح عليه بدلًا من إرسال رسالة نصية قصيرة على الهاتف، بالإضافة إلى الحالة الطبية وما إذا كان طالب الحصول على اللقاح مصاب بأي مرض مزمن ومعرفة تفاصيل حالته الصحية حتى لا يتأثر باللقاح.

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «يمكن رفع تقرير طبي يثبت إصابة بمرض مزمن وقد يعد التقرير مستشفى حكومي أو مستشفى خاص، وهذا الأمر ليس إلزاميا لأن ليس كل الناس لديهم وعي تكنولوجي، وعندما يذهب المواطن إلى مكان وجود اللقاح فإن حالته الصحية يجري تقييمها للتأكد مما إذا كان من أصحاب الأمراض المزمنة».

جاهزون لزيادة الضغط من الناس

وتابع، أن الموقع يدعم 5 ملايين زائر في الدقيقة الواحدة كما جرى إطلاقه بمواصفات تأمينية خاصة من أجل تجنب القرصنة: «جاهزون لضغط الناس وبذلنا كل ما في وسعنا وأشكر الجهات السيادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنهم ساعدونا في هذا الأمر، ولذلك استغرقنا بعض الوقت في إطلاق الموقع لكي نتأكد من انه مؤمن بشكل كامل لأن الحفاظ على بيانات المواطنين من أولى المهمة بالنسبة لنا، وهو ما فعلناه في مبادرة 100 مليون صحة».

وأكد أن عملية الحصول على اللقاح تتم عن طريق الكمبيوتر بشكل بحت دون أي تدخل شخصي، بدليل انه عندما يجرى تحديد الشخص يجرى إرسال رسالة نصية قصيرة إلى هاتفه بشكل آلي.