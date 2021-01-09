أديب يوجه رسائل لنواب مجلس 2021: نشطوا الحياة السياسية في مصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب على النواب في المجلس الجديد العمل على تنشيط الحياة السياسية في مصر، ومناقشة الحكومة واستجواب الوزراء، «أنا لا أعلم مدى قوة الأحزاب الموجودة في البرلمان بالترتيب ومدى قوتها على الأرض، زمان كنا نعرف شعبية أي حزب على الأرض، بس حاليا لم يعد الأمر واضحًا داخل المجلس أو خارج المجلس».

مجلس النواب 2015 كان أمامه تحدي بمناقشة قوانين وأشياء كثيرة

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، أن مجلس النواب 2015 كان أمامة مناقشة قوانين وأشياء كثيرة، ومواجهة مشاكل عديدة، ولكن هذا الوضع انتهى: «جه الوقت بقى إني أشوف النائب وهو بياخد حقي وينتصر للمواطن، ويقول للوزير أنا موجود بأمر الشعب».

على النواب مذاكرة الأسئلة والاستجوابات جيدا قبل طرحها

وأشار الإعلامي، إلى أنه يجب على عضو مجلس النواب قبل الخوض في أي استجواب لأي وزير أن يكون «مذاكر» ولديه مستنداته، وعندما يقوم بعمل سؤال أو استجواب يكون مستوفى هذا الأمر: «أهيب برئيس البرلمان القادم اللي هو أغلبنا متوقعين اسمه أن يعطي هذا المجال وإن الناس تبتدي تشوف حياة سياسية».

أديب: نفسي ابني يقولي يا بابا عاوز أنضم لحزب معين

وتابع: «نفسي ابني ييجي يقولي يا بابا عاوز أدخل حزب، فيه تنسيقية شباب الأحزاب فيها مجموعة شباب اتدربوا وبقوا كويسين، فيه كذا حزب تم تكوينه، بس للأسف مصطلح الحياة السياسية المصرية لا يتم تداوله كثيرا، شايفين في الولايات المتحدة الأمريكية واللي بيحصل فيها، فيها نار على زيت حار وصراعات ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي على مين هيكون له الأغلبية في الكونجرس وحاجات من هذا القبيل».