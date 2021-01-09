باسم سمرة عن رحاب الجمل: آخر مره جايبها من قسم.. وبعرف أخد حقي بدراعي

رد الفنان باسم سمرة، على الاتهامات التي وجهتها له الفنانة رحاب الجمل، حيث قال « أنا مستغرب أن الموضوع ده قالب الدنيا، ده أتفه من كده وأبسط من كده»، موضحًا أن الفنانة رحاب الجمل كانت مصره على استكمال تصوير الفيلم الذي يشاركها فيه يوم 14، بينما هو يريد أن ينهي الفيلم قبل يوم 14 في الشهر من أجل التحضير لمسلسل آخر.

وأضاف «سمرة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، على شاشة «MBC مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه عندما طلب منها الإسراع في إنهاء الفيلم قالت غاضبة انها تعتذر عن استكماله، « قولتلها تمام، نشوف غيرك»، موضحًا أنها كانت موجودة في المسلسل الذي يقوم عليه، وكانت قد طلبت مبلغا إضافيًا ولكن تم رفضه.

وتابع: «اللي عرفته أنها طلبت مبلغ كبير فمرضيوش في المسلسل ومشوها، هي افتكرت أني أنا اللي مشيتها من المسلسل والفيلم، أنا مش بقول كده عشان أطلع في دور البريء والبتاع، أنا بعرف أخد حقي بدراعي، دي ناس عاوزه تشتهر على حسابي، دي أنا آخر مرة جايبها من القسم، كان جوزها نصاب وكان لابس ملابس ناس في الداخلية وماسك لاسلكي».

وواصل: « جوزها طلع نصاب، وأنا روحت جبتها من القسم عشان التصوير يكمل، هي ست مدعية، أي حد هيتكلم عني هزعله فورًا، وهروح للاستاذ أشرف زكي والنقابة والقضاء».

ونشرت الفنانة رحاب الجمل صباح اليوم، منشورًا تتهمه فيه بالتطاول على زملائه الفنانين وعليها، أثناء بروفات فيلم «ديك العياط».