سقوط الحصانة عن نواب «برلمان 2015»: أبرزهم المعزول والحريري

مع بداية يوم 10 يناير، اُسدل الستار رسميًا عن عمل مجلس النواب 2015، وسقطت في هذه اللحظات الحصانة البرلمانية عن النواب الذين لم يتمكنوا من الحفاظ على مقاعدهم في انتخابات المجلس الجديد، والذي يصل عددهم إلى 409، حيث نصت المادة «106» من الدستور المصري على موعد رفع الحصانة عن نواب البرلمان الحاليين: «مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته»، وبذلك تسقط حصانة النواب الخاسرين والذين قرروا عدم خوض الانتخابات.

وخسر نحو 200 نائب بالمجلس السابق، بعدما خاضوا الماراثون الانتخابي، بواقع 101 نائب خسر في المرحلة الأولى للانتخابات، فيما خسر 99 بالمرحلة الثانية، بالإضافة إلى 209 نواب قرروا في وقت سابق عدم خوض الانتخابات، ليصبح الإجمالي 409.

برلمان 2015

الآن لم يعد لنواب مجلس 2015، حصانة تحميهم كما السابق، بعدما خسر 200 نائب مقاعدهم ولم يخوض 209 آخرين الانتخابات، أي نسبة تصل لـ70% من البرلمان السابق، أبرزهم رئيس نادي الزمالك المعزول، الذي خسر مقعده مبكرًا في الجولة الأولى من الانتخابات، وعدم استطاعته العبور إلى جولة الإعادة عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وهو النائب الذي سعى دائمًا على مدار 30 عامًا للحصول على حصانة البرلمان، في 6 محاولات، فشل في أربعة منها، ونجح مرتين فقط.

أحمد طنطاوي

كما خسر النائب أحمد طنطاوي، مقعد من 3 مقاعد مخصصة لدائرته كفر الشيخ وقلين، بعدما تمكن من الوصول إلى جولة الإعادة، وهو النائب صاحب المواقف الجدلية أبرزها في 2016، عندما أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طنطاوي، إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدا لإحالته للجنة القيم، وذلك على خلفية رفض «طنطاوي» الخروج من القاعة، بعد تصويت المجلس على خروجه، بسبب ارتدائه «ملابس كاجوال»، عبارة عن «تيشيرت وبنطلون» بشكل مخالف للتقاليد البرلمانية تحت القبة.

ومن الأسماء البارزة التي خسرت مقاعدها في انتخابات مجلس 2021، هم هيثم الحريري، الذي خسر مقعده بدائرة محرم بك، بعدما نافس 3 منافسين آخرين على مقعدين، وكذلك أحمد مرتضى، الذي خسر مقعده من الجولة الأولى في الانتخابات بدائرة الدقي والجيزة، كما خسر النائب محمد أبو حامد الانتخابات بدائرة عابدين، وخرج وقتها وأعلن عبر السوشيال ميديا عن خسارته.

حسب الله وبخيت والشهاوي

ويشهد مجلس النواب الجديد، غياب النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس نواب 2015، معركته الانتخابية في دائرة شبرا الخيمة، والنائب محمد فؤاد الذي خسر مقعده بدائرة العمرانية والطالبية، وكذلك كل من حمدي بخيت و تامر الشهاوي، بعد خسارتهما في دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، التي شهدت صراعا شرسا لآخر اللحظات.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانعقاد مجلس النواب الجديد 2021، الثلاثاء المقبل، حيث اكتمل نصاب المجلس الجديد بعد القرار رقم 4 لسنة 2021، الذي أصدره رئيس الجمهورية بتعيين 28 نائبًا بمجلس النواب.