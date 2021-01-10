مخرج «ديك العياط» يكذب رحاب الجمل: «أقسم بالله ما شوفت أي ممنوعات»

نفى المخرج وائل الرومي، مخرج فيلم «ديك العياط»، ما تردد عن إساءة الفنان باسم سمره، للفنانة رحاب الجمل داخل البروفة كما روجت الفنانة، حيث قال « أول مرة أعرف أن كان فيه مشاجرة أو تشابك أو شتائم من على السوشيال ميديا مع أني كنت موجود، كنا بنتعشى في الفندق ونتحدث عن فيلم، فيما بعد عرفت أن كان فيه مشادة».

الفنانة رحاب على عينا وعلى راسنا.. بس كنا بنضحك ومفيش مشاجرات

وأضاف «الرومي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBCمصر»،: «إحنا كنا قاعدين نضحك ونهزر ، أنا قولت بطل الفيلم ده محدش يعمله غير باسم سمرة، هي ممثلة في نفس الفيلم وعلى راسنا، بس فيه مواقع نزلت تصريحات على لساني، رغم أني لم أصرح لأي موقع بأي شيء».

أقسم بالله لم اشاهد أي ممنوعات خلال جلستي مع باسم سمرة

وتابع: « أنا مسمعتش أي حاجة حصلت، وأي تصريح أخر نسب لي أو لغيري كذب في كذب، وفيه ناس قالت حشيش وممنوعات أنا لا شوفت ممنوعات ولا شوفت حاجة، احنا كنا قاعدين نتعشى مع بعض، أقسم بالله ما شوفت اي ممنوعات أو شوفت أي حاجة».