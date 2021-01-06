أول تصريح من علي جمعة بعد تعيينه بالنواب: أمانة أمام الله.. وبلدنا محروسة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، بعد تعيينه في مجلس النواب ضمن قائمة الـ28 المعينين، إن عضوية البرلمان مسؤلية كبيرة وأمانة أمام الله.

وأضاف علي جمعة في تصريحات لـ"الوطن": ربنا يوفقنا ويكرمنا، وبنقول يا رب، يا رب وفق الجميع واكرم هذا البلد، وبلدنا محروسة ليوم الدين".

15 سيدة في قائمة المعينين بالنواب

وتنشر الوطن القائمة الكاملة بأسماء المعينين في مجلس النواب والتي شملت 28 اسما كالتالي:

عماد خليل كامل

عادل عبد الفضيل

محمد سعد عوض الله

المستشار إبراهيم الهنيدي

منصف نجيب

درية شرف الدين

حسام غالي

نيفين الطاهري

عبلة الألفي

الشيخ علي جمعة

جمال السعيد

فخري الفقي

محمد عمر الزيات / والد شهيد

محمد زكي أبو حسن

الشيخ سالم مراحيل

دينا إسماعيل

دينا عبد الكريم

إيمان العجوز

هدى عبدالستار

منال هلال

ندى الألفي

فرحة الشناوي

آية مدني

نادية السعدني

جيهان زكي

سحر عطية

كريم سدراك

دينا أحمد إسماعيل