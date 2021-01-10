نقيب الفنانين: جنازة هادي الجيار بعد ظهر اليوم.. والدفن في الهرم

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه سيتم تشييع جنازة الفنان القدير هادي الجيار، بعد ظهر اليوم، ومن المقرر دفن الجثمان في مدافن الأسرة بالهرم.

وكشف «زكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هادي الجيار رحل قبل قليل، في مستشفى الهرم، حيث كان يتلقى العلاج نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأصيب «الجيار» بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الماضية، وتم نقله إلى المستشفى نظرا لتدهور حالته الصحية.

وأعلن «الجيار» إصابته من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب منشورًا قال فيه: «ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء».

وتعاقد الفنان الراحل هادي الجيار قبل وفاته على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.