نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان هادي الجيار

نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الكبير هادي الجيار، الذي رحل قبل قليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر 71 عاما.

وقالت النقابة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر الفنان الكبير (هادي الجيار)، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الفنان هادي الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أصيب به قبل أيام.

وأعلن «الجيار» إصابته من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب منشورًا قال فيه: «ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء».

وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن «الجيار» رحل في مستشفى مستشفى الهرم، حيث كان يتلقى العلاج نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه سيتم تشييع جنازة الفنان القدير هادي الجيار، بعد ظهر اليوم، ومن المقرر دفن الجثمان في مدافن الأسرة بالهرم.

يذكر، أن هادي الجيار كان قد تعاقد قبل وفاته على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.