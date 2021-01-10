هادي الجيار يودع الحياة بـ«لا شيء» قبل وفاته بساعات

توفي الفنان القدير هادي الجيار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد عن عمر ناهز 71 عاما.

وتنشر «الوطن» آخر منشور كتبه هادي الجيار عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» قبل تدهور حالته، حيث كتب: «لا شيء» دون إعلانه عن أسباب كتابته لهذا المنشور الذي جاء بعد 6 ساعات من إعلانه عن إصابته بفيروس «كورونا» في منشور آخر بقوله: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء».

وتُشيع جنازة الفنان هادي الجيار بعد صلاة الظهر اليوم بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر عدم إقامة عزاء له في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وكانت آخر أعمال هادي الجيار مشاركته في بطولة «فلانتينو» مع الفنان الكبير عادل إمام الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدي المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، إنعام الجريتلي وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.