آخرهم هادي الجيار.. كورونا يحصد حياة 6 من المشاهير في مصر

منذ بدء انتشار فيروس كورونا في العالم مطلع العام الماضي 2020، وهو يحصد أرواح الكثيرين بلا رحمة أو شفقة، فأصبحنا بين ليلة وضحاها، نُفاجأ بوفاة رموز قدمت الكثير في مجالاتها، ومشاهير أوجعوا قلوب محبيهم ومتابعيهم بالفراق، وكان آخرهم «المشاغب لطفي»، الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وترصد «الوطن» استمرارا لما تقدمه لمتابعيها وقرائها، أبرز المشاهير الذين فارقوا عالمنا بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

هادي الجيار

واحد من نجوم الفن الذين تألقوا وأثروا في وجدان الجمهور رغم بساطة أدواره، هو الفنان الكبير هادي الجيار الذي توفي منذ قليل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، وقد تسبب في مضاعفة حالته هو إجراؤه لجراحة القلب المفتوح خلال الأشهر الماضية.

المستشار لاشين إبراهيم

وقبلها بأسابيع قليلة أعلنت أسرة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وفاته متأثرًا بفيروس كورونا في 25 ديسمبر الماضي.

المستشار أحمد البكري

وفي يوم 24 ديسمبر الماضي أعلنت وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة شؤون نادي الزمالك، متأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.

حافظ أبو سعدة

وأصيب المحامي والحقوقي الشهير حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سابقًا، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بفيروس كورونا في شهر نوفمبر الماضي، وسرعان ما تدهورت حالته بشكل ملحوظ، ما أدى إلى الوفاة.

عزمي مجاهد

وفي 12 سبتمبر توفي لاعب الكرة الطائرة السابق في الزمالك، والعضو الأسبق لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عزمي مجاهد، بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث تدهورت حالته وأعلنت الوفاة خلال فترة قصيرة.

رجاء الجداوي

وعلى مدار أيام طويلة قاومت فيها النجمة الكبيرة رجاء الجداوي فيروس كورونا استمرت لحوالي 43 يوما، وخضوعها للعناية المركزة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت وتمكن منها الفيروس حتى توفيت في 5 يوليو 2020 عن عمر ناهز الـ 83 عاما.