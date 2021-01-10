تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة هادي الجيار قبل وفاته بـ«كورونا»

كشف الفنان فتوح أحمد، الصديق المقرب للفنان الراحل هادي الجيار، تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة «الجيار» قبل وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد داخل أحد المستشفيات في القاهرة متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد عن عمر ناهز 71 عاما.

وقال فتوح، لـ«الوطن»، إن حالة هادي الجيار كانت مستقرة، أمس السبت، رغم إيداعه غرفة العناية المركزة، مضيفاً أن معاناته من مشكلة صحية في الرئة ضاعفت من معاناته مع فيروس كورونا، بحسب قوله.

وتابع: هادي الجيار كان حريصاً للغاية في تعاملاته لتجنب الإصابة بالفيروس، حيث اتبع كل الإجراءات الاحترازية المُعلنة من ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، ولكنه أصيب بدور برد عادي سرعان ما اكتشف أنه كورونا بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

ويواري جثمان هادي الجيار الثرى داخل مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم بعد صلاة الظهر، ومن المقرر أن تكتفي أسرته باستقبال العزاء عند المقابر في ظل قرار الحكومة بإغلاق دور المناسبات لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.