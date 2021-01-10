هادي الجيار: أجري كان 20 جنيها في «مدرسة المشاغبين» (فيديو)

كشف الفنان هادي الجيار، في حوار تليفزيوني أجراه قبل عامين، عن موقف كوميدي جمعه مع الفنان أحمد زكي، عندما طالبا بزيادة أجرهما في أثناء العمل بمسرحية «مدرسة المشاغبين».

وقال «الجيار» في لقاء مع برنامج «صاحبة السعادة»، الذي أذيع في رأس السنة، على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس: «كان عقدي أنا ويونس وأحمد زكي، كل واحد 15 جنيها في الشهر، وبعد السنة الأولى بعد نجاح المسرحية تزعم أحمد زكي حركتنا لنطالب بزيادة في الأجر، وبالفعل الأجر زاد 5 جنيهات، وأصبح الأجر 20 جنيها».

وأضافت: «أحمد صدرني، وقالي اطلع قولهم فطلعت ووروني عقد سيد زيان، وفاروق فلوكس، وكان عقدهم زينا 15 جنيه في المسرحية السابقة سيدتي الجميلة.. فطلعت قولتله خلاص يا أحمد حلوة الخمسة جنيه، وبلاش طمع».

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان هادي الجيار، متأثرا بفيروس كورونا المستجد، بعد الإصابة به خلال الأيام الماضية.

وكان «الجيار» قد أعلن إصابته من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب منشورًا قال فيه: «ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء».

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الكبير هادي الجيار، وقالت النقابة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تنعي نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانين مصر الفنان الكبير (هادي الجيار)، إنا لله وإنا إليه راجعون".

إلى ذلك، كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن «الجيار» رحل في مستشفى مستشفى الهرم، حيث كان يتلقى العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه سيتم تشييع جنازة الفنان القدير هادي الجيار، بعد ظهر اليوم، ومن المقرر دفن الجثمان في مدافن الأسرة بالهرم.

يذكر، أن هادي الجيار كان قد تعاقد قبل وفاته على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.