هادي الجيار بدأ وختم مع «الزعيم».. أصبح نجما بـ«المشاغبين» وودع الحياة بـ«فلانتينو»

توفي الفنان القدير هادي الجيار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد داخل أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 71 عاما.

ومن مفارقات القدر أن آخر أعمال هادي الجيار كان مسلسل «فلانتينو» مع الزعيم عادل إمام في رمضان الماضي، لينهي الفنان القدير مشواره الفني مع نفس الفنان الذي بزغت نجوميته معه في مسرحية «مدرسة المشاغبين» عام 1973، والتي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضها.

وجسد هادي الجيار شخصية الطالب «لطفي» الذي ينتمي إلى مجموعة من المشاغبين في مرحلة الثانوية العامة، ويتزعمهم «بهجت الأباصيري» وجسد دوره الفنان عادل إمام، والذين يتسببون في عدد من المشاكل لمدرسي الفصل باستهتارهم الشديد، ما يدفع الإدارة التعليمية لإرسال الآنسة «عفت» التي تتبع أسلوباً مختلفاً في التعامل مع هؤلاء الطلبة، وجسدت دورها الفنانة القديرة سهير البابلي.

وشارك في بطولة المسرحية سعيد صالح، يونس شلبي، أحمد زكي، حسن مصطفي، عبدالله فرغلي، نظيم شعراوي، من تأليف علي سالم وإخراج جلال الشرقاوي.

وتُشيع جنازة هادي الجيار، اليوم بعد صلاة الظهر، لمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر عدم إقامة عزاء له في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.