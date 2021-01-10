تامر مرسي يفتح دفتر عزاء لـ«هادي الجيار» عبر «تويتر»

فتح المنتج ورجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، دفتر عزاء للفنان الراحل هادي الجيار، الذي غيبه الموت، اليوم الأحد، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشر «مرسي»، عبر حسابه على «تويتر»، صورة نعي للفنان الراحل، وعلق عليها قائلا: «شارك في دفتر عزاء الفنان الكبير هادي الجيار».

وفاة هادي الجيار

وغيّب الموت، الفنان هادي الجيار، اليوم الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى الهرم.

وكان «الجيار» قد أعلن إصابته من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب منشورًا قال فيه: «ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء».

من جانبها نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الكبير، بينما كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن «الجيار» رحل في مستشفى مستشفى الهرم، حيث كان يتلقى العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه سيتم تشييع جنازة الفنان القدير هادي الجيار، بعد ظهر اليوم، ومن المقرر دفن الجثمان في مدافن الأسرة بالهرم.

آخر أعمال الفنان هادي الجيار

الجدير بالذكر، أن هادي الجيار كان قد تعاقد قبل وفاته على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وولد هادي الجيار في 15 أكتوبر عام 1949، وأدى العديد من الأدوار، حيث اشتهر بالعديد من الأدوار المتنوعة، في الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وكان أنجح مسرحياته هي مسرحية مدرسة المشاغبين التي مثل فيها دور لطفي وظهر أيضا في أكثر من 7 أفلام منها مقص عم قنديل عام 1985.