بعد رحيله متأثرا بإصابته بـ كورونا.. 10 معلومات عن الفنان هادي الجيار

توفي قبل قليل الفنان الكبير هادى الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الفنان هاني الجيار:

- ولد الفنان هادي الجيار في 15 أكتوبر 1949م.

- حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأ مشواره الفني بمشاركته بمسرحية المشاغبين حيث جسد شخصية «لطفي»، ثم اتجه للسينما والتليفزيون فشارك في عدد من المسلسلات والأفلام.

- شارك في عدد من المسلسلات منها «شديد الخطورة، عوالم خفية، مليكة، فوق السحاب، كفر دلهاب، الأسطورة، حق ميت، سوق الخضار، الجبل، سلسال الدم، شارع عبد العزيز، مملكة الجبل، العصيان، أدهم الشرقاوي، امرأة من الصعيد الجواني، المال والبنون، الضوء الشارد، سوق العصر».

- كما شارك بعدد من الأفلام السينمائية ومنها «صابر جوجل، الغيبوبة، من أطلق هذه الرصاصة، الكابتن وصل، درب الجدعان، جيل آخر زمن، شباب لكل الأجيال، رحلة المشاغبين، ليالي الصبر، مقص عم قنديل، انتهى التحقيق، إنقاذ ما يمكن انقاذه، احترس عصابة النساء، ابن مين في المجتمع، سمورة والبنت الأمورة، لمن تشرق الشمس، بائعة الحب، شلة المشاغبين، عندما تشرق الأحزان، سري جدا، عذراء ولكن».

- شارك بعدد من المسرحيات ومنها «لما قالوا ده ولد، قصة الحي الغربي، مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن، القاهرة في ألف عام،السفيرة عزيزة، أحلام ياسمين».

- شارك بعدد من المسلسلات الإذاعية ومنها «المهرة والخيال، زمن العطش، عصفور الحب، عريس رغم أنفه، القاهرة كامل العدد».

- شارك بفوازير أم العريف، عجائب صندوق الدنيا، عالم ورق ورق.

- توفي عن عمر ناهز 71 عامًا متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا مع شركة سينرجى على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار»، من بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.