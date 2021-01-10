منها محور 26 يوليو والإسكندرية الصحراوي.. غلق 12 طريقا بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق 10 من الطرق الصحراوية والسريعة ومحورين، بسبب انتشار الشبورة المائية عليها، حرصا على حياة المواطنين وعدم تعريضهم للخطر، وهي كالتالي:

1- طريق بلبيس الصحراوي.

2- طريق أسيوط الغربي.

3- طريق العلمين الصحراوي.

4- طريق الفيوم.

5- طريق الإسماعيلية.

6- طريق الإسكندرية الصحراوي.

7- محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعلية والسويس.

8- طريق الإسماعلية في اتجاه بورسعيد.

9- طريق أسيوط الغربي من كمين دلجا حتى كمين العدوة نطاق محافظة المنيا.

10- طريق العين السخنة.

11- محور 26 يوليو في الاتجاهين.

12- طريق الكريمات.

فتح طريق الفيوم

هذا، وأعلنت الإدارة العامة للمرور إعادة فتح طريق الفيوم بعد انقشاع الشبورة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة

من جانبها، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية اليوم الأحد، من انتشار الشبورة المائية على الطرق وفي بعض الأماكن من الجمهورية، وهي: القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها قد تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق، على أن تنخفض حدة انتشار الشبورة المائية في الصباح سوف تقل بداية من الأربعاء على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، إضافة إلى شمال الصعيد.

وكشف كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سوف تسود شبورة مائية في بعض مناطق البلاد، بسبب الكتل الهوائية القادمة من البحرين الأحمر والمتوسط، هي السبب في زيادة الشبورة المائية الكثيفة في فصل الشتاء.

وأكد خبراء الهيئة، أن الشبورة سوف تظهر في كل صباح في الفترة من الأحد 10 يناير حتى الجمعة 15من الشهر نفسه، وتشير التوقعات تشير إلى وجود انتشار كثيف للشبورة المائية في الصباح تصل حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من حلايب وشلاتين.