طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة على القاهرة مع استمرار الشبورة

رصدت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، في الفترة من الأحد 10 يناير وحتى الثلاثاء 12 يناير.

وأوضحت الهيئة أنّ طقس غد الأحد، يشهد أجواء مائلة للدفء نهارا، باردة ليلا على مناطق القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مع وجود أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وأكدت الأرصاد في بيانها، وجود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد مع وجود شبورة كثيفة تصل لحد الضباب، أما في جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود رياح معتدلة.

وعن طقس يوم الاثنين، تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوحة البحري والسواحل الشمالية الغربية أجواء دافئة نهارا باردة ليلا مع وحود شبورة ورياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد إلى أن طقس الاثنين على مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للدفء نهارا بارد ليلا مع استمرار وجود الشبورة الكثيفة.

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون مائلا للحرارة نهارا على كل من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا مع وجود رياح معتدلة، أما شمال الصعيد فيشهد طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا.

وعن طقس الثلاثاء، فتوقعت الأرصاد أن يسود أجواء حارة نسبيا على القاهرة الكبري والوجة البحري حيث تشهد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، أما السواحل الشمالية الغربية فيشهد طقسا دافئا نهارا باردا ليلا وكذلك السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الأحد 10 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الإثنين 11 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 12 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.