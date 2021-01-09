فتح الطريق الحر «شبرا - بنها» بعد غلقه بسبب الشبورة المائية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، فتح الطريق الحر «بنها - شبرا»، بعد انخفاض الشبورة المائية الكثيفة التي غطت الطرق الرئيسية والفرعية في قرى ومدن المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي سببت انعدام الرؤيه على طرق «الزراعي مصر - إسكندرية، وشبرا – بنها، وبنها – المنصورة».

وناشد العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، المواطنين والسائقين بضرورة توخي الحذر في أثناء القيادة.

وطالب مرور القليوبية، المواطنين بالإلتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها، خشية حدوث انزلاق لأي سيارة، وعدم تخطي السيارات الأخرى في أثناء السير، مع الإلتزام بالحارة الوسطى، والاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وكانت محافظة القليوبية قد شهدت شبورة كثيفة، بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

وشددت الإدارة العامة للمرور على قائدى السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة، مع وضع النور الأمامي منخفضا، تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

وأكدت إدارة المرور أنه في حالة حدوث عطل فجائي للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل الأنوار الأنوار، ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ30 مترا، في اتجاه السير، ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.

وأشارت الإدارة، إلى تنسق إدارة المرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة سوء الأحوال الجوية من الشبورة الكثيفة على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق، لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أي معوقات، سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية بشكل دوري، بعد ظهور الشبورة على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.