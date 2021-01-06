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الأم خرجت وتركت المفتاح.. الحماية المدنية بالأقصر تنقذ أطفال داخل شقة سكنية

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الوطن
01:47 م | الأربعاء 06 يناير 2021
أفراد الحماية المدنية

أفراد الحماية المدنية

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كل التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

فقد تبلغ لشرطة النجدة بالأقصر من إحدى السيدات، تحمل جنسية دولة عربية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الأقصر، بأنها حال خروجها من مسكنها أغلقت الباب تاركة مفتاح المسكن وأطفالها الصغار بالداخل مع وجود أواني طهي على موقد البوتاجاز.

على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالأقصر إلى محل البلاغ، وتمكنت القوات من الدلوف إلى الشقة من شرفتها بالطابق الثاني عن طريق سلم الإطفاء، وتم فتح باب الشقة وتأمين غلق مصدر غاز البوتاجاز دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات والسيطرة على الموقف استحسان المواطنين من قاطني المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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