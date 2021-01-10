وفاة رئيس أكبر مستشفى خاص لعلاج كورونا في السويس بالفيروس

توفى رئيس أكبر مستشفى خاص لعلاج مرضى كورونا في السويس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد إصابتة بـ10 أيام، حيث كان يعالج بالمستشفى بأحد غرف العناية المركزة خلال هذه الفترة.

وتوفى الدكتور سيد عويس استشاري العظام، ورئيس مجلس إدارة مستشفى خاص بالسويس، بفيروس كورونا، بعد إصابته قبل أيام، وتدهور حالته بعد انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

والمستشفى الذي يرأس مجلس إدارتها الطبيب المتوفى، هي أكبر مستشفى خاص بالمحافظة، وكان يعالج بها خلال الفترة الماضية أعداد كبيرة من مرضى كورونا بالسويس.

ليُسجل وفاة استشاري العظام، الحالة الرابعة بين الأطقم الطبية بعد وفاة طبيب وممرضتين بالفيروس في السويس.

أطباء السويس تنعى الطبيب المتوفى

ونعت نقابة الأطباء في السويس عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» الطبيب المتوفى، وأعرب عدد كبير من العاملين في المجال الطبي عن حزنهم لوفاة الطبيب عويس بسبب مواقفه الإنسانية خلال العمل.

وكانت صحة السويس سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية في 12 يونيو العام الماضي، إذ توفت الممرضة فوقية شوقي متأثرة بإصابتها، كما توفى الصيدلي مدحت عاطف في 29 يونيو إذ انتقلت إليه العدوى من طفلة كان يتابع علاجها داخل صيدليته، وتوفت في الجمعة 3 يوليو الماضي الممرضة ولاء خالد.