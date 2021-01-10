بعد رحيله بـ كورونا.. سبب ابتعاد هادي الجيار عن البطولة المطلقة: ما أقدرش

هو فنان من العيار الثقيل الذي استطاع أن يحتل مكانًا مميزًا في قلوب وعقول المشاهدين المصريين بأدائه كتلميذ مشاكس في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، وهو الحاج برهامي المغازي القاسي في مسلسل «سوق العصر»، والصعيدي الذي يبحث عن مصلحته لكنه خفيف الظل في مسلسل «الضوء الشارد»، وهو الخال الحنون الذي ينصح الأصغر منه في مسلسل الأسطورة.

ورحل الفنان هادي الجيار منذ ساعات عن عالمنا متأثرُا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 71 عامًا، وعلى الرغم من أنه لم يقدم البطولة المطلقة في أعماله، إلا أنه استطاع أن يترك بصمه واضحة.

ورغم سطوع نجم الفنان الكبير هادي الجيار، إلا أنه لم يقم بأداء أدوار البطولة المطلقة في الأعمال الفنية، وعند سؤاله عن سبب هذا الإحجام قال خلال حوار تلفزيوني على قناة النهار في أغسطس الماضي، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية..

الجيار: أنا مش كوميديان

وعن سبب الذي منع الفنان هادي الجيار من القيام بأداء البطولة المطلقة قال "لأني مكنتش كوميديان، أنا دمي خفيف، أستطيع أني أقول إفيه، أسند كوميديان، لكني مش قادر إني أتحمل ده كشخص وحدي".

وأضاف أن الفنان يستطيع أن يقوم باختيار الأدوار التي يراها فقط عندما يصبح نجما أما غير ذلك فنادرًا ما يحدث.

حفلتان لمسرحية مدرسة المشاغبين

وقال الفنان هادي الجيار إن مسرحية مدرسة المشاغبين كانت أول مسرحية تتم على حفلتين "متينيه وسواريه" وذلك بسبب الإقبال الكبير من الجمهور، ففي البداية قرر المنتج مد عرض المسرحية لمدة 15 يوما، ثم العمل خلال أيام الإجازات، ثم في النهاية قرر إقامة حفلتين يومي السبت والأحد، تفصل بينهم ساعتين، وحتى الآن عندما اشاهد المسرحية اتساءل كيف كان بإمكاني القيام بهذا.

وأضاف أن المسرحية لم تتغير منذ بدء يعمل فيها، إلا بعد التجويدات والإفيهات التي تم استحدثها على مدار السنوات.