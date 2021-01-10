سعر جرام الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ819 جنيها

سجلت أسعار الذهب استقرارًا سعريًا اليوم الأحد، ليسجل عيار 24 نحو 936 جنيهًا، فيما بلغ عيار 21 سعر 819 جنيهًا، وبيع عيار 18 بـ702 جنيه، وبلغ الجنيه الذهب 6 آلاف و555 جنيهًا.

وتراجع الذهب 48 جنيهًا خلال 5 أيام ليباع عيار 24 بـ936 جنيهًا مقابل 984 جنيهًا.

وعالميًا، فقد الذهب 3% وهو ما انعكس سلبا على كل المعادن للهبوط، إذ سجلت الأوقية 1858 دولارًا مقابل 1900 دولار للأوقية الخميس الماضي، وهبط البلاديوم 1.6% والبلاتين خسر 3.3%.

وكانت أسعارالذهب قد شهدت قبيل العام الجديد بساعات قليلة ارتفاعات متوالية، وفي السياق ذاته، كشف الدكتور واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أنَّ أي تراجع في سعر الأوقية ينعكس لحظيًا على السوق المحلي، فالذهب من السلع الحساسة والتي تستجيب سريعًا للتغيرات العالمية.

وكشف أنَّ الأسباب الحقيقة وراء تراحع الذهب هو تراجع سعر الأوقية وارتفاع الدولار وزيادة المعروض في الذهب وتخلي حائزية عنه مؤقتًا، متابعًا أنَّه رغم تراجعات الذهب الكبيرة، إلا أنَّه لا يزال في المنطقة الآمنة لحائزية من المستثمرين.

وأشار إلى أنَّ تراجعات سعر الذهب عالميًا لم يشجع على شراء المشغولات الذهبية في السوق المحلي الذي لايزال يعاني الركود، منوهًا إلى أنَّه لا يزال الذهب هو وسيلة التحوط الآمنة في ظل الاضطرابات العالمية ويعد استمرار الاستثمارفى الذهب احد اهم الملاذات الامنة والا قل خطورة من الاسهم والعقارات .

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّ تراجع للمعدن النفيس لم يشجع على زيادة حركة البيع والشراء في السوق المحلي، متوقعًا استقرار الذهب وعدم تذبذبة ولعودة الى المعدلات الطبيعية للمعدن النفيس فى حالة فعالية اللقاحات الخاصة بكورونا.

ولفت إلى أنَّ القرارات والإجراءات الاحترازية قللت من الظروف الضاغطة على الأسواق والاقتصادات نتيجة أزمة كورونا التي خلفتها جائحة كورونا ونعم السوق المحلي بالاستقرار والقدرة على امتصاص الأزمة، معبرًا عن تفاؤله بالعام الجديد سيشهد طفرة في مبيعات الذهب ونفاذه الى الاسواق الخارجية ورواجه محليًا وعالميا نتيجة للاقبال عليه كوعاء آمن للادخار في ظل جائحة كورونا.