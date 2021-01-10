سعر الدولار مقابل الجنيه الأحد 10 يناير 2021: مستقر في بداية التعاملات

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 10 يناير 2021 استقرارا سعريا بداية التعاملات اليومية في كل البنوك وشركات الصرافة في مصر.

وبيع بأعلى سعر في بنك واحد هو: مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ15.76 جنيه وأعلى سعر شراء بـ15.66 جنيه.

البنوك الأقل سعر:

وسجلت 5 بنوك أقل سعر لشراء الدولار بـ15.63 جنيه وهي أبوظبي والإسكندرية والإمارات دبي الوطني وقناة السويس وبنك hsbc.

بنوك تبيع الدولار بـ15.75 جنيه

وجاءت بنوك الأهلي المصري ومصر ومصر إيران للتنمية وعودة والكويت الوطني ليباع فيها الدولار بـ15.75 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء.

بنوك تبيع الدولار بـ15.74 جنيه

فيما جاءت بنوك: كريدي أجريكول والعربي الإفريقي الدولي والبركة والأهلي الكويتي بيريوس والمصري الخليجي والمصرف المتحد والمشرق والمصري لتنمية الصادرات والاستثمار العربي والمصرف العربي الدولي والتجاري الدولي ليباع الدولار بـ15.74 مقابل 15.64 جنيه للشراء.

العملات الأوروبية

سعر اليورو سجل أعلى سعر شراء في بنوك البركة والمصرف العربي الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي بـ19.23 جنيه.

سعر الاسترليني سجل أعلى سعر له فى بنكى مصرف أبوظبى الاسلامى والمصرف العربى الدولى ب21.29جنيه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وأرجع متعاملون في سوق الصرف تراجعات الدولار مقابل الجنيه المصري الأسبوع الماضي مدعوما بارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بأعلى قيمة له منذ يونيو 2020 صاعد بقيمة 841 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.

شركات الصرافة

وقال علي الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية أن تراجع الدولار يعكس قوة الجنيه المصري وينعكس إيجابيا على الاستقرار في سوق العملات.

وأشار الحريري إلى أن تراجع الدولار يؤكد على تراجع الطلب عليه من جانب المتعاملين فهو يخضع لآلية العرض والطلب.

وتابع أن تراجع الدولار يؤدي إلى استقرار الأسعار، خاصة في ظل مواجهة ارتفاع أسعار السلع عالميا خاصة ونحن نستورد 75% من احتياجاتنا من الخارج.

وفي السياق ذاته كشف الحريري أن هناك تراجعا كبيرا في الإقبال على الاستيراد وأرجع ذلك إلى زيادة حدة الركود في الأسواق وتراجع الطلب على الشراء من جانب المواطنين في الأسواق.