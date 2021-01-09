سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه: 15.75 جنيه للبيع

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال اليوم السبت، نظرًا لعدم وجود تعاملات في البورصة والبنوك باعتبار اليوم إجازة أسبوعية لها.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء بحسب الأسعار الخاصة بالبنك الأهلي المصري، بينما سجل الدولار مبلغ 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء في بنك كريدي أجريكول.

وسجل اليورو مبلغ 19.16 جنيه للشراء، و19.44 للبيع في البنك الأهلي المصري، كما سجل الجنية الإسترليني مبلغ 21.21 للشراء و21.47 جنيه للبيع.

واختتم الدولار، تعاملاته أمام الجنيه المصري، في نهاية أول أسبوع من العام الجديد 2021، على خسارة 4 قروش؛ حيث سجل في أول أيام عمل البنوك المصرية بالسنة الجديدة 15.65 جنيه للشراء و15.75 للبيع، مقابل 15.61 للشراء و15.79 للبيع في ختام تعاملات الأسبوع، يوم الأربعاء الماضي.

بينما اختتمت أسعار الدولار بمكاسب كبيرة لها وارتفاع في قيمته الشرائية مقابل الدولار مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي؛ إذ بلغ سعره في أول يناير 2020، 15.97 جنيه للشراء، وأُغلق في 30 ديسمبر 2020 على 15.66 جنيه للشراء.

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 40.062 مليار دولار، مقابل 39.221 مليار دولار في شهر نوفمبر 2020، وبذلك يكون ارتفع احتياطي النقد الأجنبي المصري بأعلى وتيرة له منذ يونيو من العام المذكور.

ويأتي انخفاض أسعار الدولار في صالح المواطن المصري، حيث أن انخفاضه يعني عدم ارتفاع أسعار السلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي يدخل بها مكون اجنبي، وهو ما يعد إيجابيا علي مستوى المستهلك وكذلك الدولة من خلال انخفاض مصروفاتها والتي تزيد بسبب ارتفاع سعر الدولار.