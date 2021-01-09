الجنيه المصري يرتفع 5 قروش أمام الدولار خلال الأسبوع الأول من 2021

شهد سعر الدولار تراجعاً مقابل الجنيه بنحو 5 قروش خلال الأسبوع الأول من عام 2021، حيث سجل سعر الدولار نهاية الأسبوع قبل الماضى نحو 15.6842 جنيه للشراء، و15.7842 جنيه للبيع وتراجع حتى سجل 15.6383 جنيه للشراء و15.7383 جنيه للبيع بنهاية يوم الأربعاء الماضى.

وسجلت أسعار الجنيه المصرى تحسناً وارتفاعاً مقابل الدولار بقيمة 30.8 قرش خلال عام 2020 رغم أزمة كورونا حتى استقر عند 15.6842 جنيه للشراء، و15.7842 جنيه للبيع بنهاية العام، لينجح الجنيه المصرى فى 2020 فى تحقيق فوز نادر بين الأسواق الناشئة، وجاء ذلك على خلفية المساعى الحثيثة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ العام 2016 وما قبله، والذى كان من نتائجه تصدر الجنيه المصرى الأسواق الناشئة مقابل العملات الأخرى، حيث إنه خلال الأربع سنوات الماضية من العام 2016 وحتى العام 2020، حقق الاقتصاد المصرى نجاحات تمثلت فى تسجيل فائض فى عجز الموازنة الأولى، كما ارتفع الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى وبالأخص الدولار، فى حدود من 2 إلى 2.5%.