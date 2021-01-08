فريدة الشوباشي ضاحكة: «فضحوني» باختياري رئيس لجلسة البرلمان الافتتاحية

حول كونها أول سيدة مصرية ستترأس الجلسة الإفتتاحية للبرلمان، قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب «أنا مكنتش حتى متخيلة أني هبقى عضو في البرلمان، وثقة اللي انتخبوني، هي من ذهبت بي للبرلمان، عشان أتخيل أني هبقى رئيسة جلسته الإفتتاحية»، لكن أهم ما في الموضوع أن اختياري كرئيس للجلسة الافتتاحية، لم يأتي لكوني الأكثر ذكاءا أو كفاءة أو شيء من هذا القبيل، بين أعضاء مجلس نواب 2021، ولكن جاء لأني أكبر سنا، لتكمل حديثها ضاحكة يعني «فضحوني».

فريدة الشوباشي: برلمان 2021 علامة مميزة

وأضافت «الشوباشي»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الجمعة، مع برنامج «التاسعة»، والمذاع على شاشة «الأولى»، برلمان 2021 علامة مميزة، لأن لأول مرة لا يكون هناك سيطرة على البرلمان من قبل حزب حاكم، وللمرة الأولى أيضا يشهد مجلس النواب، تنوع حزبي كبير، بالإضافة إلى تمثيل المرأة بهذا الكم الكبير جدا.

فريدة الشوباشي: رد السيسي لإعتبار المرأة سيكتب في التاريخ

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد الإعتبار للمرأة المصرية، حدث سيكتب في التاريخ، لأنها نصف المجتمع، «وزي ما دايما بفكر بكلمة صلاج جاهين، البنت زي الولد مهيشي كمالة عدد»، وكذلك أذكر دائما بأن الـ 40 مليون مصري، الذين خرجوا لحماية مصر ومنع أهل الشر من تفتيها وتجزئتها، من ربتهم هي المرأة المصرية، فهذا ما لدي أمل به، والتنوع تقريبا «حاجة كنا نسيانها».

وأعربت أنها تتمنى من هذا البرلمان، أن يُعيد لمصر دورها الفني، فالفن مصري سلاح وهو قوة مصر الناعمة، «أنتو عارفين المحاربة الشرسة اللي عليه»، مردفة حتى المعينين من أعضاء المجلس بينهم تنوع مطلوب «لأول مرة بحس أن جميع الأطياف المصرية، ممثلة بهذا البرلمان».