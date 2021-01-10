وفروا لنا إذاعة القرآن الكريم على موجات الـFM يا مسؤولين

نعاني نحن سكان مدينة الإسماعيلية والمناطق المحيطة بنا من صعوبة الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم، التي تبث أرضياً في مدينة الإسماعيلية، وكما هو معروف فإن البث الأرضي ذو جودة سيئة، لا تلتقطه أجهزة الراديو في المدينة، مما يشكل صعوبة جمة لنا، بالإضافة إلى أن الإذاعة غير متوفرة على الموجة الترددية FM مثل باقي المدن والمحافظات، أو مثلما هو الحال مع الإذاعات الأخرى، مما يتعذر معه التقاطها، نناشد السادة المسؤولين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والسادة المسؤولين في الهيئة الوطنية للإعلام توفير إذاعة القرآن الكريم على موجات الـFM، حتى يتسنى لأهالي مدينة الإسماعيلية الاستماع إليها.

عن أهالي المدينة

أحمد محمد المهدي