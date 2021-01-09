الطقس السيئ يتسبب في تأخر إقلاع وهبوط 6 رحلات جوية بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم السبت، تأخر وصول وإقلاع عدد كبير من الرحلات الدولية بسبب الضباب والشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وتأثرت بها حركة إقلاع وهبوط الطائرات فوق مطار القاهرة وبعض المطارات الداخلية.

الطقس السيئ يتسبب في تعديل مواعيد بعض الرحلات

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى، وجود تحويل 6 رحلات دولية وهبوط رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، بسبب انعدام الرؤية الأفقية بمهبط مطار القاهرة خلال الساعات الأولى فجر اليوم.

6 رحلات تضطر لتغير مواعيدها وأماكن الهبوط بسبب الطقس السيئ

ولجأت رحلة مصر للطيران القادمة من الرياض، ورحلة طيران العربية القادمة من لبنان، إلى الهبوط بمطار شرم الشيخ، فيما حولت رحلة الخطوط الأثيوبية القادمة من أديس أبابا، ورحلة إير كايرو القادمة من الرياض هبوطهما من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الغردقة الدولي، واضطرت رحلة الخطوط التركية القادمة من مطار اسطنبول، لتحويل مسارها تماما أثناء طريقها إلى القاهرة، وعاودت الهبوط بمطار مدينة أنطاليا لحين تحسن الأحول الجوية.

وألغت خطوط شركة الإمارات للطيران، وصول رحلتها القادمة من دبي والتي كان مقرر لها أن تصل في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولجأت الخطوط الأثيوبية إلى إلغاء رحلتها أيضا لأسباب الطقس.

جميع الرحلات أقلعت عقب تحسن الجو

فيما أجلت العديد من شركات الطيران إقلاع رحلاتها الصباحية من القاهرة لحين تحسن الأحوال الجوية، وأقلعت جمبعها قبل ساعات قليلة إلى وجهاتها المختلفة.

ويستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 135 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 14099 راكبا، كما يغادر المطار 132 رحلة سفر، إلى عدة وجهات أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 18175 مسافر من جنسيات مختلفة.

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 135 رحلة تقل على متنها 14099 مسافر من جنسيات مختلفة

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بمطار القاهرة الدولي، سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة رحلات دولية، قادمة من وإلى عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

الإتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يرحب بتوقيع بيان العلا "التضامن والاستقرار"

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) رحب بتوقيع بيان العلا «التضامن والاستقرار» خلال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، والتي شهدت قيام المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة ومصر بإعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مع دولة قطر.