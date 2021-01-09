حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الأحد 10-1-2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، غدًا الأحد، إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.

وقال الخبراء في بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، إنّه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، إذ يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وأضاف خبراء الأرصاد أنّه من المتوقع استمرار انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن تساقط أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على حلايب وشلاتين.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 14

الإسكندرية 22 12

وادي النطرون 22 12

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 14

مطروح 21 10

السلوم 23 11

سيوة 23 10

بورسعيد 21 16

دمياط 21 16

الزقازيق 22 14

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 13

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 21 04

نويبع 26 19

طابا 24 16

كاترين 17 07

الطور 26 13

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 27 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 23 12

بني سويف 23 12

المنيا 24 10

أسيوط 25 11

سوهاج 26 10

قنا 27 10

الأقصر 28 10

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبوسمبل 27 14

الوادي الجديد 28 11

شلاتين 29 19

أبورماد 28 18

حلايب 26 20

رأس حدرية 26 19