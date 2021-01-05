جامعة الملك سلمان تعلن بدء القبول بصيدلة رأس سدر للتيرم الثاني

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية في جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عن بدء فتح باب القبول للطلاب في كلية الصيدلة بمدينة رأس سدر.

وقال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان، في تصريحات صحفية اليوم، إنه توجد فرص محدودة في بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر، خلال الفصل الدراسي "التيرم" الثاني، ويجري التقديم من خلال الرابط

https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLSdMQJJIdAzEfp.https://adminlive.elwatannews.com/viewform.

وأوضح رئيس الجامعة أنه يجري استقبال الطلبات أونلاين حتى يوم الخميس الموافق 14 يناير، على أن يدفع الطالب رسوم التسجيل والفحص، والتي تبلغ 750 جنيهاً، عن طريق أحد فروع البنك الوطني المصري (NBE) للحساب الجامعي رقم (009307118027401016)، ويجب ان يحتفظ المتقدم بنسخة من ايصال الدفع.

وأكد أنه يجرى ارسال نسخ ضوئية من وثائق شهادة الثانوية العامة، وشهادة الميلاد، وبطاقة الهوية، وإيصال رسوم الامتحان، في رسالة عبر البريد الإلكتروني:

students.affairs.rs@Ksiu.edu.eg

كما يمكن إرسال أي استفسار إلى قسم التسجيل والقبول، عبر نفس البريد الالكتروني.

وتضم جامعة الملك سلمان 3 فروع بمدن رأس سدر والطور وشرم الشيخ، وتضم الجامعة 11 كلية، بينها 5 كليات عملية، وهي الطب، والهندسة، والصيدلة، والعلوم والمياه وعلوم البحار، الصناعات التكنولوجيا، كما تضم 6 كليات نظرية، هي الزراعات الخاصة، وعلوم المجتمع، والعلوم الإنسانية، والتاريخ والأثار، والسياحة والفنادق، والألسن.

وتعد جامعة الملك سلمان، التي تبلغ تكلفة إنشائها حوالي 300 مليون دولار، أحد المشاريع القومية الخاصة بتنمية شبه جزيرة سيناء، ضمن المخطط الاستراتيجي للدولة للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية.

ويتضمن فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ كليات السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم،و كلية الإنتاج الإعلامي، ويضم فرع مدينة رأس 4 كليات، وهي الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع، بينما يضم مقر الجامعة بمدينة الطور كليات الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض.

وجرى افتتاح كليات فرع جامعة الملك سلمان بمدينة الطور ضمن فرع الجامعة بمدينة رأس سدر، لعدم الانتهاء من اعمال التشطيب بمقر الجامعة في مدينة الطور.