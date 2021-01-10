«القوى العاملة» تعين 755 شاباً من مختلف المؤهلات في بني سويف

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، استخراج 826 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج 800 كارنيه مزاولة حرفة، فضلا عن تعيين 755 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم شاباً من ذوي القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2171 شاباً.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنَّه خلال ديسمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 645 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات، وأسفر عن تحرير 22 محضراً للمنشآت المخالفة، كما تمّ التفتيش على 238 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 62 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف أنَّه تمّ صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 10 آلاف جنيه لـ5 عمال من المسجلين.