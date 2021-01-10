القاهرة تغلق 550 مركزا للدروس الخصوصية في الفصل الدراسي الأول

تمكنت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع الشرطة، من غلق نحو 550 مركزا للدروس الخصوصية خلال الفصل الدراسي الأول بمختلف الأحياء بالعاصمة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من التجمعات والوقاية من فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات الحكومة ونظام التعليم الجديد الذي قررته الوزارة، لتطوير العملية التعليمية والحد من أي كيانات موازية للمدارس.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة، إنّ الحملات مستمرة لمتابعة غلق سناتر الدروس الخصوصية، وعلى أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مراكز دروس يستقبل الطلاب لاتخاذ اللازم حيالها، حفاظا على سلامة أولادهم في ظل تفشي فيروس كورونا، علاوة على أنّ الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، تبذل جهدا كبيرا لتطوير العملية التعليمية، واستعادة المدرسة دورها الطبيعي، والتصدي لأي كيانات موازية تهدد سير العملية التعليمية وتضر بمستقبل الطلاب.

ولفت إلى إغلاق نحو 550 مركزا للدروس الخصوصية خلال الشهور الثلاثة الماضية للحفاظ على سير العملية التعليمية، علاوة على أنّ المراكز لا تتبع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة من أعمال تطهير وتعقيم والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ إنّها كيانات تهدف للربح بصرف النظر عن سلامة الطلاب.

إصابات كورونا تأتي من السناتر

واوضح أنّ أغلب اصابات كورونا بين الطلاب بالمدارس تأتي غالبا من مراكز الدروس الخصوصية التي تشهد زحاما بين الطلاب وعدم مراعاة لأي ضوابط اتخذتها وزارة الصحة للوقاية من الإصابة، مشيرا إلى أنّ لجان المتابعة والتفتيش مستمرة في مراقبة وجود أي مراكز تمارس العمل واتخاذ إجراء قانوني بغلقها على الفور، وتحويل القائم عليها إلى النيابة.

ودعا المواطنين، إلى مقاطعة تلك الكيانات التي تنال من العملية التعليمية وتستنزف دخول الأسر وتهدد سلامة الطلاب، ويمكن لأي مواطن إبلاغ الحي أو المحافظة بعنوان أي مركز يفتح أبوابه، لغلقه على الفور، فلا تهاون في القرارات التي قرتها الدولة للحد من انتشار الفيروس.