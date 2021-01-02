محافظة القاهرة: بدء تطبيق غرامة الكمامة بالمواقف والأسواق والتجمعات غدا

تبدأ محافظة القاهرة تسيير حملات من الغد، بالتنسيق بين أقسام الشرطة والأحياء وشرطة المرافق، لمتابعة تطبيق قرار ارتداء الكمامة وفرض غرامة فورية على المخالفين.

وقال الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إنه من الغد سيتم تطبيق غرامة عدم الالتزام بارتداء الكمامة في كل أماكن التجمعات ومواقف السرفيس والسيارات وداخل مواصلات النقل العام والأسواق، فضلا عن المباني الحكومية، مضيفا لـ«الوطن» أن شرطة المرافق مع الأحياء مع قسم الشرطة سيبدأوا الحملات من الغد لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، وتقوم الشرطة بتحرير غرامة فورية 50 جنيها لأي مواطن لايلتزم بارتداء الكمامة، مؤكدا أن تحصيل الغرامة مسؤولية الشرطة.

وأشار إلى أن رؤساء الأحياء فى انتظار استلامهم كارنيهات الضبطية القضائية من وزارة العدل بعد إعلان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على موافقة وزير العدل على منح رؤساء الأحياء والمدن حق الضبطية لمواجهة أي تجاوزات وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا، علاوة على أن دفاتر الغرامات الحصول عليها يتطلب موافقة وزارة المالية وطباعتها.

وأشار إلى أن الهدف ليس تغريم المواطنين بينما الدولة تسعى إلى الحفاظ على سلامة الجميع وعدم الإضرار بهم بالتزام ارتداء الكمامة للحد من انتشار الفيروس في ظل الموجة الثانية التي يعاني منها العالم كله، داعيا المواطنين إلى ارتداء الكمامة وضرب المثل في الالتزام لأن كل مواطن يرتدي الكمامة يحافظ على نفسه وأسرته وكل المجاورين له في العمل ووسائل المواصلات وأي مكان يكون موجود فيه.

وأشاد بحصول التنمية المحلية على موافقة وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوي الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم و تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن كل المباني التابعة للأحياء تلتزم بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم،لافتا إلى أنه فى حالة امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.