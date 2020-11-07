كشف ملابسات واقعة مقتل مواطن ببنى سويف.. وضبط الجناة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بالعثور على جثة أحد الأشخاص ( فرد أمن بإحدى شركات الحراسة ، مُقيم بدائرة مركز شرطة ببا ) داخل غرفة حراسة كائنة بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم ، ومصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وبجواره (فأس صغير ) عليه آثار دماء .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحل إقامه المجنى عليه) .

عقب تقنين الإجراءات­ تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه ، وفى سبيل ذلك قام بإعداد سلاح أبيض "سكين" وتوجه لمحل عمل المجنى عليه وعقب التقابل معه غافله وتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر وفأس (عُثر عليهما بالحجرة) ثم طعنه بالسكين فأودى بحياته وإستولى على هاتفه المحمول وفر هارباً ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.