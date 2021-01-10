الجمعيات الأهلية: توفير أنابيب أكسجين وأدوية لحالات العزل المنزلي

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنّ الجمعيات مستمرة في تقديم المساعدات لمستشفيات العزل بشكل يومي، ومدها بأسطوانات الأكسجين والأجهزة الطبية وبدل الأطباء والمطهرات، والماسكات، طبقا لاحتياجاتهم، موضحا أنّ الجمعيات تعمل بشكل قوي خلال الجائحة، بخلاف تقديم المساعدات المادية للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف عبدالقوي، لـ«الوطن»، أنّه يتم توفير أنابيب أكسجين لحالات العزل المنزلي ومستلزمات طبية وأدوية، مؤكدا أنّ عددها كبير ومنتشرة جدا، موجّها دعوة للمتبرعين بمستلزمات طبية، بالتبرع لأماكن مضمونة ومعترف بها ومعروفة بالنزاهة.

من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، توفير أماكن لعزل أي حالة مصابة بكورونا داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بجميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تشمل: دور الأيتام، الدفاع الاجتماعي، ذوي الإعاقة، المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، دور المسنين، كبار بلا مأوى، حضانات، مراكز استضافة المرأة، وكذلك دور المغتربات.

توفير الكاشف الحراري ومنظفات بدور الرعاية

وأوضحت أنّ الإجراءات الاحترازية تمثلت في توفير الكاشف الحراري للكشف على درجة حرارة الأبناء المقيمين بالدور وكذلك العاملين، وتوفير كمامات، وكذلك السوائل المنظفة والمطهرة في جميع المؤسسات، لضمان نظافة المؤسسة، وتوفير كميات إضافية من الصابون.

من جانبه، قال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إنّ الهلال الأحمر أطلق عددا من القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية قبل عدة أيام للتصدي لانتشار فيروس كورونا، فضلا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية على مدار 4 أيام.

انتشار القوافل الطبية في مختلف المحافظات

وأوضح أنّه جرى استحداث فرق من المتطوعين وتدريبهم على أعمال التعقيم، إلى جانب انتشار الفرق القوافل الطبية بمختلف المحافظات.