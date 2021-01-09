قرية بالمنوفية تجمع 91 ألف جنيه لمساعدة حالات العزل المنزلي

ضربت قرية "سمادون"، في محافظة المنوفية، مثلاً جديداً في التكاتف والتعاون بين الأهالي، في مواجهة فيروس كورونا، لتنضم إلى العديد من القرى الأخرى، التي أطلقت مبادرات غير تقليدية لمجابهة الموجة الثانية من الفيروس المستجد.

وأطلق عدد من شباب القرية مبادرة لجمع التبرعات لحساب دعم حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي تخضع للعزل المنزلي، من خلال شراء اسطوانات الأكسجين، والأدوية المختلفة، ونجحت الحملة، خلال عدة أيام، في جمع حوالي 91 ألف جنيه.

المهندس الشاب "خالد دياب"، أحد أبناء القرية، أكد لـ"الوطن" أن جميع شباب القرية شاركوا في المبادرة، التي انطلقت من أمام عدد من المساجد، وأوضح أن المبادرة بدأت منذ الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا، من خلال توفير المستلزمات الطبية والوقائية للمصابين بالقرية، وكذلك توفير الكمامات الطبية، بالإضافة إلي صرف العلاج المخصص بفيروس كورونا للمصابين بالمجان، تسهيلاً عليهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع.

وأضاف "دياب" أنه تم توفير ما يقرب من 50 أسطوانة أكسجين، لدعم حالات العزل المنزلي التي تواجه نقص الأكسجين في الدم، موضحاً أن تغير أسطوانات الأكسجين وتوفيرها أصبح يكلف مبالغ كبيرة، في ظل ارتفاع أسعار تلك الاسطوانات.

وكانت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" قد تناولت بتجربة قرية "ميت خاقان"، بمحافظة المنوفية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالجهود الذاتيه، في مبادرة أطلقوا عليها "ميت خاقان خالية من فيروس كورونا"، وتهدف الحملة إلى توفير الأدوية والعلاج والاختبارات والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالمجان.