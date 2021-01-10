«صوتك مسموع» في 2020: حل 95% من 160 ألف رسالة وشكوى

استعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً حول استجابة مبادرة «صوتك مسموع» لشكاوي المواطنين وأهم ماحققته خلال عام 2020 فى التعامل مع الشكاوى والمقترحات التى تلقتها من المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بفتح قنوات للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والإستماع إلى شكاوهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عن المواطنين وتطوير منظومة الشكاوي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى زيادة عدد المتعاملين مع المبادرة مما يعد دليلاً على ثقة المواطنين بـ«صوتك مسموع» نتيجة تفاعل فرق العمل التي تمّ تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة وقيادات المحافظات فى العمل بجدية مع الشكاوى وسرعة حلها .

وقال وزير التنمية المحلية، أنَّ نتائج التقرير الذي تلقاه عن عمل المبادرة أشار إلى تلقيها 160,6 ألف رسالة تضمنت 26,4 ألف شكوى وتمّ الرد على 25,6 ألف شكوى بنسبة 95% وجارى حل 1292 شكوى .

التنمية المحلية: خدمة واتس آب تلقت خلال عام 2020 135,5 ألف رسالة

وأكّد وزير التنمية المحلية أنَّ المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال، مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التي تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتًا إلى أنَّ خدمة واتس آب تلقت خلال عام 2020 حوالي 135,5 ألف رسالة منها 19 ألف 830 شكوى تم حل 19 ألف و307 شكاوى بنسبة 97,4% وجار حل 523 شكوى، كما تلقى البريد الإلكتروني للمبادرة 320 شكوى تمّ حلها بنسبة 89%، أما صفحة المبادرة على موقع فيسبوك، والتي يتابعها أكثر من 44 ألف شخص فورد إليها 6288 شكوى تمّ حلها بنسبة 88%، وتلقى الخط الساخن 2751 اتصالًا تليفونيًا من المواطنين للاستفسارعن الشكاوى التي ترد إلى المبادرة من بينهم 30 مقترحاً، وتمّ دراستها مع المسؤولين بالوزارة والمحافظات.

وأوضح «شعراوي»، أنَّه تمّ تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التي تمكّنها من سرعة تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم في الاستجابة لشكواهم، لافتاً إلى أنَّ المبادرة تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوي وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال عام 2020 ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 13,5 ألف شكوى، والإشغالات 8731 شكوى، ومخالفات البناء 2570 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 1203 شكوى، والفساد 466 شكوى، موضحاً أنَّه في إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن، تمّ التوجيه بقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.

القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى

وقال إنَّ فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى هي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية، لافتاً إلى أنَّ فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي بذلتها فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوي والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

وأضاف أنَّ المبادرة كان لها دور هام وملموس خلال عام 2020 في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنها غلق الشواطىء والمطاعم والتصدي بحزم لتناول «الشيسة» في المقاهي والكافيهات، كما تابعت «صوتك مسموع» أيضاً تنفيذ قرار المواعيد الجديدة لغلق المحال والورش والكافيهات والمقاهي، كما تلقت المبادرة أيضاً شكاوى المواطنين والابلاغ عن مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة والتحرك السريع اتجاه هذه الشكاوى في ظل جهود الحكومة لاسترداد أراضي الدولة.

تعد مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في أكتوبر 2018 برعاية رئيس مجلس الوزراء أحد أهم الملفات المهمة التى يحرص اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على متابعتها يومياً ويتابع تقاريرها بصورة مستمرة نظراً لاختلافها عن أي آلية سابقة لاستقبال شكاوي المواطنين، نظراً لاعتمادها علي أبسط الطرق غير التقليدية لتلقي الشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك وواتس آب للتيسير علي المواطن وسرعة الاستجابة لشكواه.