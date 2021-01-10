جامعة الإسكندرية تتقدم في الترتيب العالمي بشأن الاستشهادات العلمية

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، إن مؤسسة «Webometric» الإسبانية أعلنت نتائج ترتيب الجامعات العالمية وفقاً لعدد استشهاداتها المرجعية في محرك البحث العلمي «Google Scholar» لعام 2021، لافتًا إلى أن التقرير أوضح أن استشهادات جامعة الإسكندرية بلغ هذا العام 199595 ستشهاداً مرجعياً.

وهنأ «قنصوة» أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية على هذا الإنجاز نظراً لتحقيقهم تقدماً في عدد الاستشهادات بأبحاثهم عن العام الماضي بلغ 15281 أستشهاداً.

وأضاف رئيس الجامعة في بيان، أن الاستشهادات المرجعية تُعرف بأنها التزام الباحثين إلى الإشارة والاستشهاد بالأعمال المشابهة والسابق نشرها، والتي اعتمدوا عليها أثناء إعدادهم لأبحاثهم.

وأوضح أن الاستشهادات المرجعية وبالأخص الإيجابية والتي يعتمد عليها تقييم «Webometric» تدل على الإشارة إلى الأبحاث أو الوثائق التي أجريت في الجامعة، وتعني زيادة عددها أن الباحثين على مستوى دول العالم قد أشاروا وأستفادوا من النتائج المنشورة من هذه الأبحاث.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن أهمية الاستشهادات ترجع إلى أنها تستخدم كآلية في تقييم المؤلفين وإنتاجهم العلمي، وبالتالي فهي مؤشر يعكس جودة أبحاث الجامعة، لافتاً إلى أن هذا الترتيب هو نتيجة لسعي الجامعة للانفتاح العلمي عالمياً من خلال استحداث برامج حديثة للباحثين بجامعة الإسكندرية وإنشاء مراكز بحثية متميزة تستخدم التكنولوجية العالمية المتطورة، علاوة على نشاط الباحثين المميز بالجامعة وأرتفاع عدد الحاصلين منهم على مشروعات بحثية ممولة عالمياً ومحلياً.

الجدير بالذكر أن عدد أبحاث جامعة الأسكندرية المنشورة في مجلات دار النشر «Elsevier» والمرفوعة على منصة «Scopus» العالمية بلغت 2456 بحثاً في عام 2020، بزيادة قدرها 554 بحثاً في عام 2019 أي بنسبة زيادة 29%.