الجامعة البريطانية تفتتح معرض أدوات التعقيم وتوجه العائد لمستشفى بهية

شهدت الجامعة البريطانية في مصر، تنظيم المعرض السنوي الرابع لمستحضرات التجميل الآمنة وأدوات التعقيم، من إنتاج طلاب كلية الصيدلة بالجامعة، والذي عقد بإشراف الدكتور محيي المزار عميد الكلية، ورعاية فريدة خميس رئيس مجلس الأمناء، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة.

وتوجه الجامعة البريطانية، العائد من هذه المنتجات التي يقوم طلاب كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس بتصنيعها من خلال استخدام المواد الطبيعية، لصالح مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي.

وخلال افتتاحه للمعرض السنوي الرابع لمستحضرات التجميل الآمنة وأدوات التعقيم الذي تنظمه كلية الصيدلة كل عام، أكّد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، أنَّ هذا المعرض السنوي يأتي في إطار دعم وتشجيع طلاب الجامعة البريطانية، على التفاعل بشكل مباشر مع استراتيجية التصنيع والإنتاج التي تنتهجها الدولة، والانفتاح على سوق العمل، وترسيخ قيم العمل المجتمعي فيهم، وذلك كتوجه عام للجامعة منذ تأسيسها.

وقال الدكتور محيي المزار عميد كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، إنَّ المعرض يضم المعرض العديد من المنتجات المختلفة لمستحضرات التجميل الآمنة والعناية بالبشرة، بسبب اعتماد الطلاب على استخدام المواد الخام عالية الجودة، مما أسهم في الترويج والمبيعات بشكل كبير، لافتاً إلى أنَّ الكلية تدعم في طلابها توطين هذه الصناعة الهامة في مصر.

وأشار «المزار» إلى أنَّه ستمّ بيع منتجات المعرض أونلاين من خلال الرابط المخصص لذلك على تطبيق Zoom والذي يشمل عرض المنتجات وأسعارها والمواد المصنعة منها، إضافة لإرفاق كتيب عن الحملة التي تقوم بها الكلية للتوعية بسرطان الثدي.

وأوضح عميد كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، أنَّ أرباح المعرض هذا العام سيتم التبرع بها لمؤسسة بهية والمستشفى التابعة لها كدعم من طلاب الكلية لمحاربة سرطان الثدي.