الناظر يحذر المواطنين من تخفيف الملابس: أصلها مش ناقصة

ناشد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، المواطنين، بعدم تخفيف الملابس هذه الفترة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقع الفترات المقبلة، مثلما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ كتب هاني الناظر منشورا عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، قال فيه: «أناشد حضراتكم كبارا وشبابا وصغارا، الحذر وعدم تخفيف الملابس نهائيا الأيام القادمة بسبب الارتفاع غير العادي المتوقع في درجات الحرارة من الأحد حتى الأربعاء كما تشير خرائط الطقس العالمية، في ظاهرة نادرة الحدوث في هذا الوقت من السنة».

واختتم الناظر منشوره قائلا: «بصراحة ومن قلبي بلاش تخفيف الملابس.. أرجوكم أصلها مش ناقصة يا جماعة».

فتح نوافذ المنزل نهارا لدخول الشمس

وكان الدكتور الناظر كتب منشورا قبل عدة أيام بهذا الشأن قال فيه: «في ظل هذه الاجواء الدافئة والمشمسة والمستمرة الفترة المقبلة بإذن الله، أدعو الجميع بالحرص على فتح نوافذ المنزل تماما أثناء النهار للسماح بدخول أشعة الشمس إلى الحجرات، ودخول تيار الهواء المتجدد لتهوية المنزل، ومن المستحب ضرورة تعريض مفروشات وأغطية الأسرة لأشعة الشمس المباشرة وليس من وراء الزجاج، كي تسقط عليها الأشعة فوق البنفسجية، بهدف التخلص من الجراثيم وحشرات الفراش ورائحة العرق والميكروبات والقضاء عليها بجميع أنواعها ومنها بالطبع فيروس كورونا».

سكان المدن الريفية التوجه للحقول والمساحات الخضراء

وأضاف الناظر: «بمناسبة إن اليوم وغدا إجازة لسكان المدن الريفية التوجه للحقول والمساحات الخضراء والجلوس متباعدين عن الآخرين في الهواء الطلق والشمس ولسكان المدن الساحلية التوجه للكورنيش، والجلوس متباعدين تماما، ولسكان القاهرة والجيزة وغيرهم ممن يطلون علي النيل الجلوس أيضا متباعدين على الكورنيش والحدائق العامة، تعالوا نستفيد بجو مصر الرائع الدافئ والمشمش في حمايتنا من الأمراض المعدية ومنها كورونا».

درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

وكانت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن أنّ الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر حتى الثلاثاء المقبل، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو من درجتين لـ3 درجات، لتصل درجات الحرارة يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء بين 25 و26 درجة وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، ومع نهاية الأسبوع سيكون هناك انخفاضا بدرجات الحرارة لتعود للمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.