الصين تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ 6 أشهر

وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها الصين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد على أرضها، ارتفعت الإصابات بمعدل غير مسبوق حيث سجلت في آخر 24 ساعة 69 حالة إصابة مؤكدة، من بينهم 48 حالة بعدوى محلية، وتتركز في بؤرة جديدة لـ«كوفيد -19» بمقاطعة خبي، التي سجلت 46 حالة من إجمالي الإصابات المحلية، وفقا لتقرير الصادر عن لجنة الصحة الوطنية الصينية.

تعتبر الإصابات التي سجلتها الصين في آخر 24 ساعة، هي الأعلى منذ شهر يوليو الماضي، حيث كانت تحافظ على معدل منخفض في الإصابات الجديدة والتي كانت تقتصر على الحالات الوافدة من الخارج، بينما كانت تحافظ السلطات الصحية في البلاد على معدل «صفر إصابات محلية»، وبدأت الإصابات في الارتفاع بشكل تدريجى منذ نهاية ديسمبر الماضي.

وتحاول السلطات في مدينة «شيجياتشوانج» عاصمة مقاطعة خبي، السيطرة على تفشي الفيروس التاجي بها، حيث فرضت إجراءات صارمة وصلت إلى إغلاق المدينة بشكل كامل ومنع الدخول أو الخروج منها لمدة سبعة أيام، وتعليق جميع المواصلات العامة وحركة القطارات، ومنع المواطنين من مغادرة منازلهم، بالإضافة إلى إجراء فحوصات لجميع سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليون، وفقا لما نشرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ودفعت السلطات الصحة الصينية بـ 3 آلاف من العاملين الطبيين للسيطرة على الفيروس، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكافي للعاملين في القطاع الطبي في المدينة بعد ارتفاع الإصابات داخلها؟

وأوضح القائم بأعمال عمدة شيجياتشوانج، ما يو جون، أن تم إجراء اختبارات «كوفيد -19» لأكثر من 10.25 مليون مواطن، في الفترة من 6 إلى 8 يناير الجاري، منهم 354 فقط جاءت نتيجتهم إيجابية، بينما تجرى السلطات الصحية في المدينة تحقيققات وبائية لتحديد المصدر المحتمل للعدوى.