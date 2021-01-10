46 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات الأكسجين بمستشفيات الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اعتماد مبلغ 46 مليون جنيه لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمنظومة الصحية داخل المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وذلك لإجراء أعمال الصيانة العاجلة ورفع كفاءة شبكات الغاز الطبية بمختلف المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد 50 مليون جنيه أخرى لتوفير احتياجات المستشفيات والإدارات الصحية من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، ولضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية أن هذه المساهمة المقدمة من المحافظة تأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي، وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضي ولمصابي فيروس كورونا.

وأكد المحافظ أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة لتحديد الاحتياجات اللازمة من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك شبكة الغازات التي بحاجه إلى أعمال صيانة عاجلة، وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك في ظل ما تواجهه البلاد من جائحة كورونا وتزايد أعداد المصابين.

وقدم محافظ الشرقية الشكر للأطقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية لجهودهم المخلصة في رفع المعاناة عن المرضى، وتوفير الرعاية الطبية لمصابي فيروس كورونا من خلال تطبيق بروتوكولات العلاج الجديدة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة.

وقام محافظ الشرقية بزياره لمستشفى ههيا المركزي لمتابعة انتظام العمل، والإطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ولمصابي فيروس كورونا المستجد، وكذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفى.

والتقى المحافظ مع مدير المستشفى، واستفسر منه عن الإجراءات المتبعة في التعامل مع المرضى والجهود المبذولة مع حالات الإشتباه والمصابين بفيروس كورونا.

كما حرص المحافظ على تفقد شبكه الغازات (الأكسجين) بالمستشفى، والتي تعمل بسعه 6000 لتر، وذلك للوقوف على حالتها بعد ما أثير أمس عن بطئ ضخ الأكسجين بها، مؤكداً أنه علي الفور قام بتكليف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالتوجه للمستشفي لمتابعة الموقف علي الطبيعة، وتبين أنه لا يوجد أي نقص في الأكسجين بالخزان، ويتم التوريد طبقاً للتعاقد المُبرم مع الشركة وإمدادات الوزارة وفقاً لمعدلات الإستهلاك ونسبة الإشغال ولم يحدث نقص في كمية الأكسجين داخل المستشفى، وأن ما حدث كان عطلًا مفاجئًا في الضغط الخارج من الخزان في الأقسام الداخلية، وتم الدفع بـ78 أسطوانة أكسجين من مخزن التموين الدوائي بالمديرية ومستشفيات الصحة، بالإضافة إلى 54 أسطوانة بالمستشفى وممتلئة وقد تم استخدام 40 أسطوانة أكسجين من إجمالي 141 أسطوانة تم دفعها من القطاع الحكومي بخلاف 32 أسطوانة تم دفعها من المجتمع المدني والعمل يسير بشكل طبيعي داخل المستشفى.

وشدد المحافظ على إدارة المستشفى بضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولاً بأول والتواصل مع الشركة المنفذة في حالة وجود أي معوقات، وكذلك متابعة المخزون الإستراتيجي للأكسجين بشكل يومي، والتأكد من كفاءة عمل الشبكة الاحتياطية وأسطوانات الأكسجين البديلة بالمستشفى للاستعانة بها عند الضرورة.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمرور الدوري على المستشفيات للتأكد من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى ولمصابي فيروس كورونا، وكذلك الاطمئنان على توافر الأكسجين بالشكل الكافي، وفي حال وجود أي معوقات العرض على المحافظ فورا لاتخاذ اللازم للحفاظ على صحة وسلامة المرضى.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية علي جميع المستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعة توافر كميات الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر كميات الأكسجين، ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المستشفيات لحمايه المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها.

يذكر أن محافظ الشرقية أصدر قراراً بتشكيل لجنة للمرور على المستشفيات العامة بنطاق المحافظة، لمراجعة كفاءة عمل خزانات شبكه الغازات والتأكد من توافر حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر والحفاظ على صحة وسلامة المرضى.