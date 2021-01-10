حل أزمات أهالي الظواهرية يا محافظ الشرقية

نعاني نحن أهالي عزب جمعان والبراكسة والستين وأبوالليل والعوايظة التابعين للوحدة المحلية بالظواهرية مر كز الحسينية بمحافظة الشرقية من تدني مستوى معظم الخدمات، وساء الصحية أو ندرة مياه الشرب وانعدام الصرف الصحي، وتراكم تلال القمامة، وانتشار المواقف العشوائية، وتهالك شبكة الطرق، وأعمدة الإنارة التي تعرض حياة الأهالي للخطر، خاصة وأن العزب تقع في منطقة بعيدة على أطراف المحافظة ويصعب ا لوصول إليها بسبب الطرق الترابية غير الممهدة، كما ان عدم وجود مدرسة قريبة يضطر ابناؤنا لقطع مسافات طويلة للوصول لأقرب مدرسة، نناشد السيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التدخل لوضع حد لمعاناتنا من كل تلك المشكلات.

عن الأهالي:

علاء شبراوي محمد

الحسينية – الشرقية