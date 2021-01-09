الشرقية تسجل 235 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار توافد عدد كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية المتواجدة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، والاستفادة من مد مهلة التصالح، ودفع 30% قيمه جدية التصالح ممن يقومو بالسداد خلال شهر يناير الجاري.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، لدخولهم تحت مظلة الدولة والقانون، لافتاً إلى أن المراكز التكنولوجية استقبلت، حتى اليوم السبت، 235 ألف و354 طلب للتصالح على بعض مخالفات البناء.

كما أكد محافظ الشرقية، في تصريحات له اليوم السبت، أن الدولة تسعى جاهدة لاستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية، بما يسهم في إعدادهم بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم، وتزويدهم بمختلف المهارات، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية التي تساعدهم على التفكير والإبداع، ورفع المستوى الفكري والثقافي، بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى حرص المديرية علي تعظيم الاستفادة من دور المنصة الإلكترونية بها في تقديم الأنشطة المتنوعة، وخلق روح التنافس بين الشباب وتشجيعهم علي الابتكار والإبداع وصقل مواهبهم، خاصةً في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالإعلان عن تنظيم مسابقة دينية إلكترونية في الإبتهال والإنشاد الديني.