والدة «معاق الشرقية»: أبوه هجرنا منذ 10 سنوات.. وبكتفه عشان العيال بتخاف منه

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الدخلية، التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن تفاصيل صادمة عن ملابسات واقعة الفيديو المتداول لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة موثوقا بشجرة.

وجاء في التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالشرقية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة - والدة الشاب، وأنها هي التي تربطه في شجرة كافور وأن الواقعة في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

مربوط من 15 سنة في الشجرة

وعقب تحديد مكان الأم؛ انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة وتم استئذان النيابة العامة لاستجواب الأم، والتي أكدت ارتكابها للواقعة وقالت في محضر الشرطة إنها تربطه منذ 15 سنة في شجرة كافور، متابعة: «أبوه هجرنا من 10 سنوات وبكتفه عشان العيال بتخاف منه.. وأنا بخاف يهرب مني».

النيابة تحقق في الواقعة

عقب الانتهاء من سماع أقوال الأم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق في الواقعة وبدأت في استجواب الأم حول ملابسات الواقعة.

البداية

قبل 48 ساعة تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. مقطع فيديو لشخص معاق مربوط بشجرة، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الواقعة، مثل العديد من الوقائع السابقة التي تم فيها الاعتداء على معاقين ذهنيا وعقب ظهوره تم فحصه من قبل الجهات الأمنية وتمكنت من تحديد مكان الواقعة.

وكان مصور الفيديو ويدعى «سامح» طالب وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة إيداع الشاب دار رعاية حتى يتسنى له العيش حياة كريمة، وأضاف خلال منشور له عبر «فيس بوك» أن ربط الشاب في الشجرة يتسبب في تأثيرات سلبية إضافية على صحته النفسية والجسدية.