محافظ الشرقية: تشكيل لجنة لمراجعة كفاءة شبكات الأكسجين في المستشفيات

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 88 لسنه 2021م، بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية القوى العاملة وعضوية كل من استشاري السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة - أخصائي السلامة والصحة المهنية بمكتب السلامة والصحة المهنية بالزقازيق – ممثلين عن مديرية الإسكان والمرافق.

وأوضح المحافظ، أن اللجنة تختص بالانتقال على الطبيعة للمرورعلى المستشفيات العامة بنطاق المحافظة، ومراجعه كفاءة عمل خزانات وشبكات الغازات (أكسجين)، للتأكد من مدى توافر حدود الأمان والاشتراطات والاحتياجات اللازمة لدرء المخاطر الناتجة عن خزانات الأكسجين بالمستشفيات، وبيان عما إذا كان يوجد ثمة مخالفات من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان ماهيتها والمسؤول عنها، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بمستشفى ههيا العام، وإعداد تقرير للعرض على المحافظ اليوم بشأنها، وتنتهي من ذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وأضاف «غراب» أن هذا القرار يأتي بعد الإطلاع على القانون رقم 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون «رقم 81/2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، و12/2003م بإصدار قانون العمل والقرارات المنفذة»، وعلى ما ارتأيناه وللصالح العام.

وكانت مضخة الأكسجين بمستشفى ههيا المركزي، الذي يضم قسما لعزل مرضى كورونا، تعرضت مساء أمس لعطل مفاجئ، فيما تم الدفع بـ50 اسطوانة أكسجين.