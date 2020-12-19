جامعة طنطا تحصد بطولة الجمهورية للجامعات في كمال الأجسام

أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، فوز الجامعة ببطولة الجمهورية للجامعات في كمال الأجسام وحصولها على المركز الأول للعام الرابع على التوالي، بمشاركة الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أن البطولة أقيمت بمسرح المدرج المركزي بالمجمع الطبي في إطار دوري الجامعات المصرية بمشاركة 20 جامعة، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلاب المشاركين بلغ 120 طالبا.

وقال الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الطلاب، إن البطولة أسفرت عن فوز جامعة طنطا بالمركز الأول بإجمالي 80 نقطة بواقع ميدالية ذهبية فاز بها الطالب حسام أشرف «كلية الآداب» وزن 85 ك، وأربعة ميداليات فضية حصل عليهم الطالب محمد جلال سلطان «تربية رياضية» وزن 60 ك، وأحمد رؤوف «تربية رياضية» وزن 90 ك ، وزياد المحمدي «كلية التجارة» وزن 75 ك، ومحمد وليد عثمان "كلية التربية" وزن 70 ك، بالإضافة إلى ميدالية برونزية حصل عليها الطالب محمد الشربينى «كلية الحقوق» وزن 65 ك.

وجاءت وزارة التعليم العالي في المركز الثاني بـ79 نقطة، والمركز الثالث جامعة حلوان بـ56 نقطة، والمركز الرابع جامعة المنصورة بـ45 نقطة، والمركز الخامس جامعة الإسكندرية بـ39 نقطة، والمركز السادس جامعة سوهاج بـ34 نقطة.

شهد مراسم تسليم الميداليات الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور مجدي وكوك منسق الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.