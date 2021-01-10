تجهيز 4 مراكز طبية لاستقبال لقاح كورونا بمستشفيات عزل مطروح

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن هناك استعدادات مكثفة في المراكز الطبية لاستقبال لقاح كورونا في المحافظة.

وأضاف «البلتاجي»، اليوم الأحد، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المحافظة ستستقبل اللقاح على عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى جميع العالمين في مستشفيات العزل بمطروح، وهي 4 مستشفيات في مدن مرسى مطروح والنديلة والحمام وسيوة.

وأشار «البلتاجي» إلى أن مديرية الصحة بمطروح ستستقبل اللقاح خلال الأيام المقبلة في مركز القسطرة والقلب التابع للمراكز الطبية المتخصصة بمجمع مستشفيات مطروح، وسيتم إعطاء اللقاح لجميع العاملين على الخط الأول فى مستشفيات العزل، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وهم الأطقم الطبية وأطقم التمريض وفنيين الأشعة وفنيين التحاليل، والعمال والإداريين وأفراد الأمن.

ولفت وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى الانتهاء من تجهيز المركز الطبى لاستقبال اللقاح الخاص بكورونا، من خلال توفير ثلاجتين كبيرتين لوضع اللقاح بهما، ومتسلزمات طبية وعيادات لإعطاء اللقاح بداخلها.

وأكد أنه عقب الانتهاء من إعطاء اللقاح لجميع العاملين فى مستشفيات العزل، الرئيسية الأربعة، سيتم استكمال توفير اللقاح لباقى المستشفيات وإجمالى عددهم 13 مستشفى على مستوى المحافظة، وتأتى بعدها مرحلة أخرى لإعطاء اللقاح للمواطنين الأكثر احتياجًا والأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا وذلك لتحصينهم من الفيروس.

وكانت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن وصول كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا من الصين عن طريق دولة الإمارات الشقيقة، واستقبلته الوزارة، وتم الاحتفاظ به بمعرفة متخصصين من وزارة الصحة، ووضع خطة شاملة لبدء توزيع اللقاح على مستوى الجمهورية، والتى ستبدأ بالعاملين فى مستشفيات العزل، يليها المواطنين طبقا للأولويات التى تحددها الوزارة، وذلك تمهيدًا لوصول اللقاح إلى جميع الشرائح المستهدفه من الشعب المصري خلال الفترة المقبلة.