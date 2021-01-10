الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحادة للشبورة على مدن ومحافظات مصر

حذّرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من إنتشار الشبورة الصباحية على معظم أنحاء الجمهورية والتي تصل حد الضباب، في الفترة من الأحد 10 يناير حتى الجمعة 15من الشهر نفسه، مشيرة إلى أنّ هناك توقعات بوجود اضطرابات بحركة الملاحة البحرية، لوجود نشاط لحركة الرياح ببعض المناطق.

وترصد «الوطن»، خريطة إنتشار الشبورة بجميع المحافظات، وموعد انكسار الموجة الحادة للشبورة على مدن ومحافظات مصر، وفقًا لما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

خريطة انتشار الشبورة الأحد 10 يناير

أوضحت الهيئة أنّ التوقعات تشير إلى انتشار كثيف للشبورة المائية في الصباح تصل لحد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، إضافة إلى نشاط حركة الرياح على بعض من المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ما يسبب اضطرابات بالملاحة البحرية، كما تنشط الرياح أحياناً، على شمال الصعيد، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من حلايب وشلاتين.

خريطة انتشار الشبورة الاثنين 11 يناير

وأشارت توقعات الهيئة إلى أنّ التوقعات تشير إلى وجود انتشار كثيف للشبورة المائية في الصباح تصل حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من حلايب وشلاتين.

خريطة انتشار الشبورة الثلاثاء 12 يناير

أشارت الأرصاد إلى وجود انتشار كثيف للشبورة المائية في الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، إضافة إلى شمال الصعيد.

خريطة انتشار الشبورة الأربعاء 13 يناير

كما أشارت توقعات الهيئة أن حدة انتشار الشبورة المائية في الصباح تقل بداية من الأربعاء على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، إضافة إلى شمال الصعيد.

خريطة انتشار الشبورة الخميس 14 يناير

كما أشارت إلى وجود انتشار للشبورة المائية في الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، إضافة إلى شمال الصعيد.

خريطة انتشار الشبورة الجمعة 15 يناير

كما نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنّ التوقعات تشير إلى انتشار الشبورة المائية في الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، إضافة إلى نشاط حركة الرياح على بعض من المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ما يسبب اضطرابات بالملاحة البحرية.