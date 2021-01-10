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محمود مسلم

ضبط 150 أسطوانة أكسجين مغشوشة قبل بيعها في السوق السوداء بالجمالية

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الوطن
11:25 ص | الأحد 10 يناير 2021
اسطوانة غاز الأكسجين

اسطوانة غاز الأكسجين

تمكّنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخزن أسطوانات غاز الأكسجين، كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من إسطوانات غاز الأكسجين مجهولة المصدر تُستخدم لعلاج مصابي فيروس كورونا، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 150 أسطوانة غاز الأكسجين مختلفة الأحجام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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